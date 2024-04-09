Курган, 9 апреля, 2024, 10:49 — ИА Регнум. В селе Казак-Кочердык Целинного муниципального округа Курганской области начала резко прибывать вода, сообщил 9 апреля глава округа Пётр Скоробогатов.

Илья Питалев/РИА Новости

«Уважаемые жители села Казак-Кочердык, вода в реке начинает резко прибывать, угрожая подтоплением ближайшим улицам», — написал он на странице в «Одноклассниках».

Скоробогатов призвал сельчан, проживающих на улицах Луговая и Набережная, эвакуироваться.

Жителей также попросили подготовить документы, необходимые вещи и лекарства, взять под особое внимание детей, пожилых и маломобильных родственников, не бросать животных.

Как передавало ИА Регнум, ранее глава Звериноголовского округа Курганской области Марина Панкратова сообщила в Telegram-канале, что максимальный уровень воды в реке Тобол ожидается около 1169 сантиметров.

Вместе с тем полномочный представитель президента в Уральском федеральном округе Владимир Якушев ранее заявил, что уровень поднятия воды в реке Тобол может достичь исторического максимума.

Накануне, 8 апреля, в Курганской области из-за паводка ввели режим ЧС. Губернатор региона Вадим Шумков отметил, что прогноз по паводку стремительно ухудшается, воды прибывает намного больше и быстрее.