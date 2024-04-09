У побережья Крыма сбили украинскую ракету «Нептун»
Минобороны: украинская ракета «Нептун» уничтожена над Чёрным морем
Москва, 9 апреля, 2024, 10:43 — ИА Регнум. Украинская противокорабельная ракета «Нептун» уничтожена у побережья Крыма, четыре беспилотника самолётного типа сбиты над двумя российскими регионами. Об этом сообщила 9 апреля пресс-служба Минобороны России в Telegram-канале.
По данным ведомства, ночью киевский режим пытался совершить террористические атаки по объектам на территории России, эти попытки пресечены благодаря работе дежурных средств ПВО. По два вражеских беспилотника перехвачены над Белгородской и Воронежской областями.
«А украинская ракета уничтожена над акваторией Чёрного моря у побережья Крымского полуострова», — говорится в сообщении.
Как сообщало ИА Регнум, ночью в Севастополе были слышны громкие звуки. Губернатор города Михаил Развожаев заявил, что над морской акваторией вблизи Севастополя сработала система автоматического уничтожения низколетящей воздушной цели. Разрушений в городе нет, обстановка спокойная, добавил он.
В Воронежской области в ночь на 9 апреля объявили опасность атаки беспилотников. Позже губернатор региона Александр Гусев сообщил об уничтожении БПЛА.
В Белгороде и Белгородском районе ночью запустили сирену ракетной опасности, предупреждение действовало 11 минут. По данным Минобороны, украинский беспилотник был сбит над Белгородской областью 8 апреля около 23:00.