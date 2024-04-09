Москва, 9 апреля, 2024, 10:43 — ИА Регнум. Украинская противокорабельная ракета «Нептун» уничтожена у побережья Крыма, четыре беспилотника самолётного типа сбиты над двумя российскими регионами. Об этом сообщила 9 апреля пресс-служба Минобороны России в Telegram-канале.

ИЗВЕСТИЯ/Александр Полегенько

По данным ведомства, ночью киевский режим пытался совершить террористические атаки по объектам на территории России, эти попытки пресечены благодаря работе дежурных средств ПВО. По два вражеских беспилотника перехвачены над Белгородской и Воронежской областями.

«А украинская ракета уничтожена над акваторией Чёрного моря у побережья Крымского полуострова», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА Регнум, ночью в Севастополе были слышны громкие звуки. Губернатор города Михаил Развожаев заявил, что над морской акваторией вблизи Севастополя сработала система автоматического уничтожения низколетящей воздушной цели. Разрушений в городе нет, обстановка спокойная, добавил он.

В Воронежской области в ночь на 9 апреля объявили опасность атаки беспилотников. Позже губернатор региона Александр Гусев сообщил об уничтожении БПЛА.

В Белгороде и Белгородском районе ночью запустили сирену ракетной опасности, предупреждение действовало 11 минут. По данным Минобороны, украинский беспилотник был сбит над Белгородской областью 8 апреля около 23:00.