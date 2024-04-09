Звериноголовское, Курганская область, 9 апреля, 2024, 10:17 — ИА Регнум. В селе Звериноголовском Курганской области объявили обязательную эвакуацию населения из-за повышения уровня воды в реке Тобол, сообщили в администрации округа.

РИА Новости/Сергей Никифоров

«Уровень в реке Тобол в районе Звериноголовского за два часа поднялся почти на метр. Электросирены оповещают об обязательной эвакуации. Жители сёл Прорывное, Озёрное, Звериноголовское, Бугровое, деревни Верхняя Алабуга, покиньте затопляемую зону», — сказано в сообщении администрации.

По данным губернатора области Вадима Шумкова, уровень воды за два часа поднялся на 35 см и достиг 770 см.

Перед этим глава Звериноголовского округа Курганской области Марина Панкратова сообщила в Telegram-канале, что максимальный уровень воды в реке Тобол ожидается около 1169 сантиметров.

Вместе с тем полномочный представитель президента в Уральском федеральном округе Владимир Якушев ранее заявил, что уровень поднятия воды в реке Тобол может достичь исторического максимума.

Полпред призвал жителей Курганской области, чьи дома попадают в зону возможного подтопления, эвакуироваться ещё до прихода воды.

Он добавил, что в Курганской области дополнительно укрепляют дамбы и наращивают группировки МЧС из регионов округа, федеральных сил и средств.

Необходимые подготовительные мероприятия к приходу большой воды идут в плановом режиме. Населению нужно максимально оперативно и правильно реагировать на получаемые от МЧС извещения, добавил Якушев.

Как передавало ИА Регнум, 8 апреля в Курганской области из-за паводка ввели режим ЧС. Губернатор региона Вадим Шумков отметил, что прогноз по паводку стремительно ухудшается, воды прибывает намного больше и быстрее. Первая волна паводка в Звериноголовском округе ожидается в ночь на 9 апреля, добавил он. По его словам, уровень воды в реке Тобол прогнозируется 11 метров и выше, это намного больше, чем в 1994 году.

С полудня 8 апреля уровень воды в Звериноголовском районе поднялся более чем на один метр, отметил утром 9 апреля глава Курганской области. Уровень идёт с перепадами из-за меняющегося объёма сбросов с Троицкого водохранилища в Челябинской области, пояснил Шумков. Губернатор добавил, что продолжается эвакуация людей с затопляемых территорий.

Утром 8 апреля президент России Владимир Путин заслушал доклады главы МЧС Александра Куренкова и губернаторов Оренбургской области Дениса Паслера, Курганской области Вадима Шумкова и Тюменской области Александра Моора о ситуации с паводками и принимаемых мерах по оказанию помощи людям в зонах затопления.