Москва, 9 апреля, 2024, 10:16 — ИА Регнум. На теле российского оперного и эстрадного певца Евгения Кунгурова не обнаружили признаков насильственной смерти. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

РИА Новости/Екатерина Чеснокова Певец Евгений Кунгуров

«На Зоологической улице в Москве обнаружено тело Евгения Кунгурова. По предварительной информации, следов насильственной смерти не обнаружено, мужчина мог покончить жизнь самоубийством», — поделился источник.

Также сообщается, что артист наблюдался у психиатра в одной из частных клиник. Он находился в депрессивном состоянии.

Как передавало ИА Регнум, о смерти певца Евгения Кунгурова стало известно 8 апреля. По информации источника, он покончил с собой.

Также сообщается, что артист в этот же день написал супруге тревожное сообщение и на связь больше не выходил. Женщина в этот момент не находилась в Москве.

Певец в последнее время находился в депрессивном состоянии и наблюдался у психиатра в одной из частных клиник.

Евгений Кунгуров в 2014 году получил звания заслуженного артиста Чеченской Республики и Ингушетии. В октябре прошлого года оперному певцу присвоили звание «Заслуженный артист России».

Кунгуров выступал с концертами перед участниками спецоперации. Так, в апреле 2022 года участники СВО, которые проходили лечение в филиале Главного военного клинического госпиталя имени академика Н. Н. Бурденко в Москве, прямо в медучреждении смогли послушать концерт оперного певца.

Артист исполнил известные народные песни, в том числе «Русское поле», «Надежда», «Катюша». По завершении концертной программы Кунгуров пообщался с военными, выразил слова благодарности и гордости за героизм, проявленный в ходе выполнения спецоперации.

У Евгения Кунгурова остались двухлетняя дочь и восьмилетний сын.