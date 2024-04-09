Москва, 9 апреля, 2024, 10:05 — ИА Регнум. Оперный певец Евгений Кунгуров, которого нашли мёртвым возле его дома на Зоологической улице в центре Москвы, в последнее время находился в депрессивном состоянии. Об этом 9 апреля сообщает ТАСС со ссылкой на источники.

Екатерина Чеснокова/РИА Новости Оперный певец Евгений Кунгуров

По словам собеседника агентства, певец наблюдался у психиатра в одной из частных клиник.

Также сообщается, что следов насильственной смерти на его теле не найдено. Сотрудники полиции предположили, что 40-летний Кунгуров мог совершить суицид.

Как следует из базы данных электронной картотеки Пресненского суда столицы, мужчина находился в процессе расторжения брака со своей второй женой Ириной Мелединой.

Как передавало ИА Регнум, Кунгуров в 2014 году получил звания заслуженного артиста Чеченской Республики и Ингушетии. В октябре прошлого года оперному певцу присвоили звание «Заслуженный артист России».

Кунгуров выступал с концертами перед участниками спецоперации. Так, в апреле 2022 года участники СВО, которые проходили лечение в филиале Главного военного клинического госпиталя имени академика Н. Н. Бурденко в Москве, прямо в медучреждении смогли послушать концерт оперного певца.

Артист исполнил известные народные песни, в том числе «Русское поле», «Надежда», «Катюша». По завершении концертной программы Кунгуров пообщался с военными, выразил слова благодарности и гордости за героизм, проявленный в ходе выполнения спецоперации.

У Евгения Кунгурова остались двухлетняя дочь и восьмилетний сын.