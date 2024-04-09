Оренбург, 9 апреля, 2024, 09:21 — ИА Регнум. В Оренбургской области из-за паводка эвакуировали более 6 тыс. жителей, среди которых более 1,7 тыс. — дети, сообщили 9 апреля в пресс-службе правительства региона.

Сергей Медведев/ТАСС

Отмечается, что в пунктах временного размещения в Оренбургской области находятся почти 1,6 тыс. человек, в том числе 269 детей.

В регионе к настоящему времени оказались подтоплены более 10,3 тыс. жилых домов и свыше 12,8 тыс, приусадебных участков.

Как передавало ИА Регнум, правительство Оренбургской области предупредило, что в ближайшие сутки в регионе может подтопить ещё 2003 жилых дома.

Накануне, 8 апреля, президент Владимир Путин заслушал доклады главы МЧС Александра Куренкова и глав Оренбургской, Курганской и Тюменской областей о развитии ситуации с паводками и принимаемых мерах по оказанию помощи людям в зонах затопления.

Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков отметил, что Путин держит руку на пульсе в ситуации с паводками.

Глава МЧС России Александр Куренков 9 апреля вылетел в регионы с наиболее сложной обстановкой, вызванной весенним половодьем. Сначала министр посетит Оренбургскую область, а затем направится в Курганскую и Тюменскую области.