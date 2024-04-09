Красногорск, 9 апреля, 2024, 09:02 — ИА Регнум. Уголовное дело о причинении смерти по неосторожности возбуждено после гибели четырех детей и их родителей при пожаре в подмосковном Воскресенске, сообщает подмосковный главк СК РФ.

СК России. Кадр из видео

«В Воскресенске возбуждено уголовное дело по факту гибели в результате пожара шести человек, четверо из которых дети», — говорится в Telegram-канале ведомства.

Уголовное дело возбуждено по ч. 3 ст. 109 УК РФ («Причинение смерти не неосторожности»). В настоящее время устанавливаются причины и очаг возгорания, назначены экспертизы.

Как сообщало ИА Регнум, жилой дом загорелся на улице Спортивной посёлка Фосфоритный в городском округе Воскресенск Московской области 8 апреля около полуночи. До прибытия первых спасателей огонь охватил всю площадь одноэтажного деревянно-щитового дома — 150 кв. метров. При ликвидации возгорания пожарные обнаружили погибшими ребёнка и женщину. Затем были найдены тела ещё троих детей и мужчины.