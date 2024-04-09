Красногорск, 9 апреля, 2024, 09:02 — ИА Регнум. Тиктокеру Дане Милохину прислали очередной вызов в военкомат по адресу TikTok-хауса в Подмосковье в связи с весенним призывом.

Кирилл Каллиников/РИА Новости Даня Милохин

Комиссариат Красногорска направил повестку в дом на улице Архитектора Райта, где прежде жил Милохин. Это последнее место регистрации 22-летнего блогера в России, пишет Lenta.ru.

В ноябре 2023 года издание также сообщало, что Милохину прислали повестку по адресу подмосковного TikTok-хауса. Ранее, в октябре, появились сообщения о повестке, которая пришла на адрес Милохина в Анапе.

Тогда приёмный отец блогера Дмитрий Тюленев заявил ИА Регнум, что повестка Милохину не приходила. По словам Тюленева, в сентябре пришли три человека, которым родители объяснили, что блогер с ними не живёт и не прописан. Пришедшие попросили написать объяснительную.

Перед отъездом за рубеж блогер хотел сняться с учёта в военкомате, но не успел из-за процесса, инициированного главой Лиги безопасного интернета Екатериной Мизулиной, добавил Тюленев.

Милохин 11 сентября вылетел из России в Дубай, узнав о возможном призыве в армию. Мизулина ранее обратилась к Минобороны, предложив отправить блогера на военную службу во время осеннего призыва, в том числе с целью патриотического воспитания. В настоящее время тиктокер живёт в Таиланде.