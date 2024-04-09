Курган, 9 апреля, 2024, 08:10 — ИА Регнум. Уровень поднятия воды в реке Тобол может достичь исторического максимума, заявил полномочный представитель президента в Уральском федеральном округе Владимир Якушев.

Анна Кумицкая ИА REGNUM Паводок

Полпред призвал жителей Курганской области, чьи дома попадают в зону возможного подтопления, эвакуироваться ещё до прихода воды.

«Все подготовительные мероприятия должны пройти очень оперативно и максимально эффективно. Что касается местных органов — это оповещение в тех населённых пунктах, где мы ожидаем подтопления. Второе — это правильная реакция населения. Потому что, учитывая тот объём воды, который идёт сегодня на Курганскую область, надо в максимально короткие сроки эвакуироваться», — сказал Якушев.

Он добавил, что в Курганской области дополнительно укрепляют дамбы и наращивают группировки МЧС из регионов округа, федеральных сил и средств.

Необходимые подготовительные мероприятия к приходу большой воды идут в плановом режиме. Населению нужно максимально оперативно и правильно реагировать на поступаемые от МЧС извещения, добавил полпред.

Как сообщало ИА Регнум, 8 апреля в Курганской области из-за паводка ввели режим ЧС. Губернатор региона Вадим Шумков отметил, что прогноз по паводку стремительно ухудшается, воды прибывает намного больше и быстрее. Первая волна паводка в Звериноголовском округе ожидается в ночь на 9 апреля, добавил он. По его словам, уровень воды в реке Тобол прогнозируется 11 метров и выше, это намного больше, чем в 1994 году.

С полудня 8 апреля уровень воды в Звериноголовском районе поднялся более чем на один метр, отметил утром 9 апреля глава Курганской области. Уровень идёт с перепадами из-за меняющегося объёма сбросов с Троицкого водохранилища в Челябинской области, пояснил Шумков. Губернатор добавил, что продолжается эвакуация людей с затопляемых территорий.

Утром 8 апреля президент России Владимир Путин заслушал доклады главы МЧС Александра Куренкова и губернаторов Оренбургской области Дениса Паслера, Курганской области Вадима Шумкова и Тюменской области Александра Моора о ситуации с паводками и принимаемых мерах по оказанию помощи людям в зонах затопления.