Воскресенск, Московская область, 9 апреля, 2024, 07:38 — ИА Регнум. Пожар в частном жилом доме в подмосковном Воскресенске, где погибли шесть человек, включая четырёх детей, потушили. Об этом 9 апреля сообщила пресс-служба МЧС России.

Moscow.mchs.ru Пожарный

«В Подмосковье огнеборцы МЧС России полностью ликвидировали пожар», — написали в Telegram-канале ведомства.

В сгоревшем одноэтажном доме проживали восемь человек, из них шесть детей. При пожаре погибли четыре ребёнка и двое взрослых. Предварительно, двоих детей в возрасте 11 и 13 лет спасли соседи.

Как сообщало ИА Регнум, жилой дом загорелся на улице Спортивной посёлка Фосфоритный в городском округе Воскресенск Московской области 8 апреля около полуночи. До прибытия первых спасателей огонь охватил всю площадь одноэтажного деревянно-щитового дома — 150 кв. метров. При ликвидации возгорания пожарные обнаружили погибшими ребёнка и женщину. Затем были найдены тела ещё троих детей и мужчины.

В конце марта при пожаре в посёлке Благовещенка Алтайского края погибли трое детей, младшему из них было шесть лет. По информации спасателей, загорелся частный жилой дом. От огня на 9 кв. метрах вспыхнула крыша. Пожарным удалось спасти женщину, которую в тяжёлом состоянии доставили в больницу.