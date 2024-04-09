Пекин, 9 апреля, 2024, 06:58 — ИА Регнум. Введение США санкций против компаний Китая, ведущих бизнес с Россией, будет неразумным, Пекин непременно примет ответные меры. Об этом заявили эксперты государственному изданию Global Times.

Иван Шилов ИА REGNUM Россия и Китай

Младший научный сотрудник Института исследований России, Восточной Европы и Центральной Азии Китайской академии общественных наук Ян Цзинь пояснил изданию, что у Китая есть собственные принципы в развитии связей с такими крупными державами, как Россия и США.

«Мы никогда не будем вмешиваться во внутренние дела других стран, поэтому надеемся, что США смогут проявить такое же уважение к китайско-российским отношениям», — отметил Цзинь.

Как сообщало ИА Регнум, Соединённые Штаты не должны очернять нормальные отношения между Россией и Китаем, заявила официальный представитель МИД КНР Мао Нин. Таким образом она прокомментировала слова министра финансов США Джанет Йеллен о последствиях для китайских компаний за помощь Москве.

По её словам, Пекин всегда контролировал экспорт товаров двойного назначения в соответствии с законом и нормативными актами.

6 апреля Йеллен на встрече в Гуанчжоу с вице-премьером Госсовета КНР Хэ Лифэном заявила, что китайскому бизнесу могут грозить последствия за поддержку России в конфликте с Украиной.

5 апреля госсекретарь США Энтони Блинкен в ходе встречи лидеров стран ЕС и Североатлантического альянса выразил опасения из-за углубления оборонного сотрудничества России и Китая. По его словам, этот вопрос нужно чаще поднимать странами НАТО и Евросоюза.

Президент США Джо Байден 2 апреля во время телефонного разговора с председателем КНР Си Цзиньпином заявил, что Вашингтон обеспокоен поддержкой Китая, которая якобы помогает России восстановить оборонно-промышленную базу.