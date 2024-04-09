Курган, 9 апреля, 2024, 06:54 — ИА Регнум. Уровень воды в Звериноголовском районе Курганской области поднялся более чем на один метр, сообщил 9 апреля губернатор региона Вадим Шумков.

МЧС России. Кадр из видео

«Со вчерашнего обеда уровень воды в Звериноголовском вырос более чем на метр. Уровень идёт с перепадами, так как меняется объём сбросов с Троицкого водохранилища в Челябинской области», — написал Шумков в Telegram-канале.

Глава Курганской области добавил, что продолжается эвакуация людей с затопляемых территорий.

Как сообщало ИА Регнум, 8 апреля в Курганскую область для оказания помощи в ликвидации наводнения из Иваново вылетел самолёт Ил-76, на борту которого 120 сотрудников МЧС и единица техники. Ранее в Курган прибыли дополнительные силы МЧС из подразделений Свердловской области и Урала.

В Курганской области по состоянию на 8 апреля эвакуировали свыше 600 человек из подверженных затоплению районов. Большинство людей приютили родственники. По прогнозам, ожидается подтопление города Кургана, а также Звериноголовского, Целинного, Притобольного, Кетовского и Белозёрского муниципальных округов. В области проводятся работы по укреплению берегов, ведётся оповещение населения о ситуации с паводком. В пунктах временного размещения находятся 119 человек. В Курганской области подтоплены 21 жилой дом и 94 приусадебных участка, а также семь участков автомобильных дорог и один низководный мост.

Глава МЧС России Александр Куренков 9 апреля вылетел в регионы с наиболее сложной обстановкой, вызванной весенним половодьем. Сначала министр посетит Оренбургскую область, а затем направится в Курганскую и Тюменскую области.