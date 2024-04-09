Пекин, 9 апреля, 2024, 06:32 — ИА Регнум. Глава МИД КНР Ван И на переговорах с российским коллегой Сергеем Лавровым заявил, что Китай и впредь будет поддерживать стабильное развитие России под руководством президента Владимира Путина.

Minsvyaz.ru Флаги России и Китая

Ван И ещё раз передал от своей страны поздравление россиянам в связи с переизбранием Владимира Путина на пост президента с «рекордным уровнем поддержки».

«Под твёрдым руководством президента Путина российский народ ожидает светлое будущее», — сказал китайский министр.

Дипломат добавил, что как дружественный сосед России и всеобъемлющий стратегический партнёр, Китай будет решительно поддерживать стабильное развитие и возрождение России с Владимиром Путиным.

«Мы будем оказывать друг другу решительную поддержку и наращивать наше многостороннее взаимодействие», — заключил Ван И.

Как сообщало ИА Регнум, Россия и Китай будут продолжать сотрудничество по борьбе с терроризмом в том числе по линии многосторонних механизмов после теракта в подмосковном «Крокус Сити Холле». Об этом заявил Лавров 9 апреля на переговорах с Ван И.

Сергей Лавров прибыл 8 апреля в Китай с официальным двухдневным визитом.

В ходе прямой линии и большой пресс-конференции 14 декабря Владимир Путин заявил, что уровень отношений с Китаем беспрецедентно высокий. Российский лидер добавил, что отношения сторон являются одним из существенных гарантов стабильности в мире.