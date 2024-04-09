Париж, 9 апреля, 2024, 06:15 — ИА Регнум. К более тесному согласованию решений в области внешней политики с Евросоюзом призвал Сербию президент Франции Эммануэль Макрон в ходе пресс-конференции с сербским лидером Александром Вучичем.

OFFICIAL LEWEB PHOTOS Эммануэль Макрон

Макрон заявил, что будущее Сербии в Евросоюзе и нигде более, этот стратегический выбор важно вновь подтвердить и никакие превратности не должны заставить Белград усомниться в этом.

«Вы готовы сделать этот стратегический выбор, и поэтому нам необходимо вместе двигаться вперед, чтобы выполнить взятые на себя обязательства <…> Важно, чтобы Сербия продолжала реализовывать этот выбор, в частности, путём более тесного согласования наших решений во внешней политике», — призвал президент Франции.

На фоне продолжающегося конфликта на Украине началась новая эра, которая также является эрой стремления к воссоединению Европы, интеграция Сербии отвечает общим интересам, добавил Макрон. При этом евроинтеграция для сербов — это «не навязанный процесс, это суверенный выбор», поскольку Сербия играет важную роль для усиления стратегической автономии Евросоюза, заключил французский лидер.

Александр Вучич прибыл 7 апреля в Париж с рабочим визитом. Сербия с 2012 года является кандидатом в члены ЕС.

Как сообщало ИА Регнум, накануне поездки президент Сербии заявил о намерении договориться в ходе визита с французским главой Эммануэлем Макроном о покупке у Франции 12 новых истребителей Rafale. Вучич назвал этот вопрос одним из основных тем переговоров. Также, по его словам, Rafale является одним из трёх «сильнейших» истребителей в мире. Всего президент Сербии планирует затронуть в разговоре с французским лидером 14 тем, в том числе сотрудничество в оборонной промышленности, сельском хозяйстве, атомной энергетике, компьютерных технологиях, развитии искусственного интеллекта.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров 24 марта заявил, что позиция Александра Вучича относительно европейского выбора политического курса республики понятна. Но очевидно, что ЕС сейчас давит на Белград, при этом сам представляет собой придаток НАТО, указал глава российского МИД. Лавров подчеркнул, что Москва не выступала против евроинтеграции Сербии, когда ЕС развивался как объединение, которое могло экономически усилить входящие в него страны, помогало им эффективнее решать социальные вопросы. В той ситуации Россия заявляла, что не против присоединения стран к Евросоюзу — в отличие от расширения НАТО.