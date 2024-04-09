Воскресенск, Московская область, 9 апреля, 2024, 05:08 — ИА Регнум. Ещё один человек найден погибшим на месте пожара в частном доме в городе Воскресенске Московской области, сообщили 9 апреля в МЧС России.

[Иван Шилов ИА REGNUM] Пожар

«Обнаружено тело мужчины без признаков жизни», — говорится в Telegram-канале ведомства.

Таким образом, всего при пожаре погибшими числятся шесть человек, из них четверо детей.

Как сообщало ИА Регнум, 8 апреля около полуночи загорелся жилой дом на улице Спортивной посёлка Фосфоритный в городском округе Воскресенск Московской области. До прибытия первых спасателей огонь охватил всю площадь одноэтажного деревянно-щитового дома — 150 кв. метров. При ликвидации возгорания пожарные обнаружили погибшими ребёнка и женщину. Затем были найдены тела ещё троих детей.

Известно, что в доме проживали восемь человек, в том числе шестеро детей. По предварительным данным, до прибытия пожарных соседи успели спасти двоих детей в возрасте 11 и 13 лет. Позднее их передали врачам.