Вашингтон, 9 апреля, 2024, 04:59 — ИА Регнум. Вступление Украины в НАТО приведёт к отправке в ВСУ американских солдат и прямому конфликту с Россией. Об этом написал сенатор от штата Огайо Джеймс Дэвид Вэнс в социальной сети X.

Gage Skidmore Джей Ди Вэнс

Политик раскритиковал заявление госсекретаря США Энтони Блинкена, которое тот сделал на саммите НАТО в Брюсселе в присутствии министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы.

Блинкен заверил, что Украина в конечном итоге станет членом Североатлантического альянса, а летний саммит блока в Вашингтоне будет посвящён «возведению моста» для вступления.

«Это полная безответственность. Украину не следует принимать в НАТО, приглашать её во время войны — это всё равно, что приглашать на войну нашу страну», — возмутился Вэнс.

Он спросил у своих подписчиков, хотят ли те видеть американских солдат на передовой против России. В случае отрицательного ответа, сенатор призвал «отбросить идею о том, что Украина должна вступить в НАТО».

Как сообщало ИА Регнум, вступление Украины в НАТО может состояться только после завершения нынешнего конфликта, заявил 8 апреля на брифинге руководитель пресс-службы Госдепартамента Мэттью Миллер.

Члены Североатлантического альянса считают, что не находятся в состоянии войны с Россией, и не хотят этого. Об этом 8 апреля на конференции в Вашингтоне, посвященной 75-летию организации, заявил главнокомандующий объединенными силами НАТО в Европе, американский генерал Кристофер Каволи.

Россия не планирует воевать с НАТО, это просто бред, заявил президент РФ Владимир Путин. Как подчеркнул глава государства, у Москвы нет никаких причин воевать со странами Североатлантического альянса.