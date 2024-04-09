Вашингтон, 9 апреля, 2024, 04:35 — ИА Регнум. Атаки киевских боевиков угрожают Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС), но Вашингтон даже ядерный терроризм воспринимает как благо, если он направлен против России. Такое мнение высказал посол в США Анатолий Антонов.

Иван Шилов ИА REGNUM Запорожская АЭС

«Поощрение главы преступного режима Владимира Зеленского — сродни хождению по лезвию ножа. Безответственные киевские вылазки угрожают радиационной катастрофой. Такие действия подрывают глобальную безопасность», — сказано в распространенном дипмиссией заявлении российского дипломата.

Анатолий Антонов добавил, что «обанкротившиеся шулеры из Киева ради достижения своей цели готовы на любое «шоу».

Посол также выразил недоумение по поводу «безрассудной» военной помощи США Киеву.

«Проект Украина», заточенный на иллюзорную попытку нанесения стратегического ущерба России, провалился. Важно не допустить, чтобы в своей агонии Зеленский позволил возникнуть радиационной катастрофе», — призвал Антонов.

Как сообщало ИА Регнум, генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш разделяет с Международным агентством по атомной энергии (МАГАТЭ) обеспокоенность по поводу ударов беспилотников по Запорожской атомной электростанции.

7 апреля ВСУ совершили на Запорожскую АЭС беспрецедентную серию атак дронов, создав тем самым прямую угрозу безопасности станции.

В результате ударов украинских БПЛА были ранены трое сотрудников станции. Критических повреждений зафиксировано не было.

8 апреля гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что Запорожская атомная электростанция была близка к ядерной аварии во время атаки беспилотников ВСУ.