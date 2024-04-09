Воскресенск, Московская область, 9 апреля, 2024, 03:57 — ИА Регнум. Около полуночи загорелся жилой дом в городском округе Воскресенск, сообщили 8 апреля в ГУ МЧС России по Московской области.

Иван Шилов ИА Регнум Пожар

По прибытии по вызову на улицу Спортивная посёлка Фосфоритный первого пожарно-спасательного подразделения наблюдалось горение дома по всей площади, на 150 кв. метрах.

К тушению пожара одноэтажного деревянно-щитового дома привлекали 25 человек и восемь единиц техники.

При ликвидации возгорания спасатели обнаружили тело ребёнка и женщины. Затем были найдены погибшими ещё три ребёнка. Известно, что в доме проживали восемь человек, в том числе шестеро детей. Предварительно известно, что до прибытия пожарных соседи успели спасти двоих детей в возрасте 11 и 13 лет. Позднее их передали врачам, уточнили в МЧС.

Как сообщало ИА Регнум, 9 февраля в результате пожара на севере Москвы пострадали более 10 человек. Из-за инцидента был перекрыт проезд по Ленинградскому проспекту в сторону Московской области. Пожар произошёл в жилом доме на улице Черняховского в районе метро «Аэропорт». Огонь начался на крыше шестиэтажного задания и охватил 4000 квадратных метров. Из горящего здания эвакуировали более 400 человек. По некоторым данным, в здании обрушился чердак.

На многоярусной парковке на Волжском бульваре в Москве 7 февраля вспыхнул пожар. В результате ЧП погиб один человек. Прокуратура начала проверку по факту случившегося.