Вязьма, Смоленская область, 9 апреля, 2024, 03:48 — ИА Регнум. Губернатор Смоленской области Василий Анохин сообщил, что на разборе обрушившегося Панинского путепровода в Вязьме увеличили число работников.

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По словам главы региона, ликвидирующих последствия обрушения моста уже 455 человек. Также задействовано 25 единиц техники.

На месте ЧП продолжают работать правоохранители.

Как сообщало ИА Регнум, после обрушения автомобильного моста 8 апреля в Смоленской области возбуждено уголовное дело о халатности.

Анохин заявил журналистам, что нет смысла восстанавливать обрушившийся мост в Вязьме.

По словам очевидцев, перед ЧП мост раскачивался, а после обрушения от конструкции остались только первый и последний пролёты. Причиной инцидента могло стать состояние построенного в 1980 году моста. В момент обрушения на Панинском мосту находились легковой автомобиль и грузовик.

По данным смоленского министерства ЖКХ, энергетики и тарифной политики, при обрушении путепровода в Вязьме порядка 8800 жителей остались без газа из-за повреждения сетей газоснабжения. Также от газа отключили 69 юрлиц и пять котельных. Власти обещали за трое суток восстановить газоснабжение.

Уточняется, что в числе пострадавших пять человек, один погиб. В московские клиники доставят троих пострадавших.