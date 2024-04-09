Москва, 9 апреля, 2024, 03:09 — ИА Регнум. Тело 40-летнего оперного певца Евгения Кунгурова нашли у его дома на Зоологической улице в центре Москвы, сообщил 8 апреля источник ИА Регнум.

oklok.ru Евгений Кунгуров

Предположительно, мужчина свёл счёты с жизнью. Известно, что перед этим он сообщил о своих планах супруге. Жены Кунгурова в Москве не было, поэтому она попросила спасателей и психолога приехать в их квартиру в Пресненском районе столицы.

Источник уточнил, что в последнее время Кунгуров наблюдался у психиатра в платной клинике.

Кунгуров в 2014 году получил звания Заслуженный артист Чеченской Республики и Ингушетии. В октябре 2023 года Кунгурову присвоили звание Заслуженный артист России.

Также он был постоянным солистом Калининградского музыкального театра и приглашённым солистом театра «Новая опера», ведущим программы «Романтика романса», участником проектов «Голос», «Один в один!» и «Большая опера».

В Калининградском музыкальном театре, где Кунгуров работал с января по ноябрь 2022 года, выразили соболезнования родным и близким погибшего.

«Он был настоящим талантом и навсегда останется в наших сердцах», — отметили в театре.

У Евгения Кунгурова остались двухлетняя дочь и восьмилетний сын.