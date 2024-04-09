Загреб, 9 апреля, 2024, 03:06 — ИА Регнум. Киевской армии неизбежно придётся отдать русским Часов Яр в Бахмутском районе Донецкой области. При этом ВСУ будут нести тяжёлые потери. Так считает обозреватель хорватского издания Advance Антун Роша.

Иван Шилов ИА Регнум Часов Яр, наступление ВС РФ

«Сдача Часов Яра станет падением ещё одной украинской «крепости» и серьёзным ударом для Киева», — признал журналист.

Он сравнил Часов Яр с Авдеевкой. По словам Роша, опыт боев в Донбассе показал, что Украина рано или поздно отдаст любую укрепленную позицию, какие бы ресурсы она ни задействовала для обороны.

Украина не сможет остановить настойчивое продвижение России — фронт сдвинется на запад страны, а это очень «не устраивает Киев».

Руководство киевского режима Запад будет склонять к признанию потерь и переговорам с Россией ради прекращения боев, заключил эксперт.

Как сообщало ИА Регнум, на Украине в ночь на 9 апреля взрывы прогремели в Полтавской и Днепропетровской областях.

7 апреля «Росатом» заявил, что боевики киевского режима совершили на Запорожскую АЭС беспрецедентную серию атак дронов, создав тем самым прямую угрозу безопасности станции.

В результате ударов украинских БПЛА были ранены трое сотрудников ЗАЭС. Сообщалось, что критических повреждений и пострадавших нет.

Транспортно-логистический объект получил повреждения в Одесской области.