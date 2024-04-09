На Западе боятся падения ещё одной украинской «крепости»
Advance: украинские военные не смогут не сдать Часов Яр под Донецком
Загреб, 9 апреля, 2024, 03:06 — ИА Регнум. Киевской армии неизбежно придётся отдать русским Часов Яр в Бахмутском районе Донецкой области. При этом ВСУ будут нести тяжёлые потери. Так считает обозреватель хорватского издания Advance Антун Роша.
«Сдача Часов Яра станет падением ещё одной украинской «крепости» и серьёзным ударом для Киева», — признал журналист.
Он сравнил Часов Яр с Авдеевкой. По словам Роша, опыт боев в Донбассе показал, что Украина рано или поздно отдаст любую укрепленную позицию, какие бы ресурсы она ни задействовала для обороны.
Украина не сможет остановить настойчивое продвижение России — фронт сдвинется на запад страны, а это очень «не устраивает Киев».
Руководство киевского режима Запад будет склонять к признанию потерь и переговорам с Россией ради прекращения боев, заключил эксперт.
Как сообщало ИА Регнум, на Украине в ночь на 9 апреля взрывы прогремели в Полтавской и Днепропетровской областях.
7 апреля «Росатом» заявил, что боевики киевского режима совершили на Запорожскую АЭС беспрецедентную серию атак дронов, создав тем самым прямую угрозу безопасности станции.
В результате ударов украинских БПЛА были ранены трое сотрудников ЗАЭС. Сообщалось, что критических повреждений и пострадавших нет.
Транспортно-логистический объект получил повреждения в Одесской области.