Пензенская область, 24 июня, 2002, 08:11 — ИА Регнум. В издательском доме "Пензенская правда" состоялась пресс-конференция, посвященная выходу в свет очередного номера нового литературно-художественного журнала "Читарь" (учредитель: издательский центр "Литера"). В составе редакции - молодые литераторы Владимир Лакодин, Максим Денисов, художники Михаил и Ана Разуваевы. Журнал является правопреемником выходившего раньше неофициально-"подпольного" журнала "Скунс".

От многих официозных литизданий "Читарь" отличает отсутствие так называемой "редколлегии" в составе местных чиновников и прочих "больших людей". Хотя самую непосредственную помощь журналу оказывает издательский дом "Пензенская правда", возглавляемый Евгением Гусейновым. Среди спонсоров и добровольных помощников журнала - ряд пензенских предпринимателей средней руки - любителей "изящной словесности", а также несколько местных журналистов и рок-музыкантов.

Журнал (не глянцевый и не цветной, но, тем не менее, достаточно приличного полиграфического качества) выходит ежемесячно с марта с.г., но лишь с появлением четвертого (июньского) номера редакция решилась представить свое издание на суд широкой общественности. Несмотря на краткую биографию и весьма малый тираж (300 экз.), журнал уже приобрел свою аудиторию и успел вызвать в областной прессе бурю диаметрально противоположных отзывов.