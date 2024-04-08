Ереван, 9 апреля, 2024, 01:36 — ИА Регнум. Заседание Совета министров иностранных дел (СМИД) СНГ в Минске пройдёт без участия главы МИД Армении Арарата Мирзояна. Об этом сообщила пресс-секретарь армянского внешнеполитического ведомства Ани Бадалян.

Civilnet.am Арарат Мирзоян

«Министр иностранных дел Арарат Мирзоян не будет участвовать в заседании Совета министров иностранных дел СНГ, которое пройдёт в Минске 12 апреля», — подтвердила Бадалян.

Подробностей в ведомстве не привели.

Как сообщало ИА Регнум, в интервью аргентинскому телеканалу Todo Noticias глава МИД Армении Арарат Мирзоян заявил, что для страны США и Евросоюз стали основными партнёрами, но при этом есть настрой укреплять демократические институты. При этом он не стал называть это «переломным моментом». Армения, по его словам, пытается обеспечить свою безопасность, а на Западе есть хорошие партнёры.

Вице-премьер РФ Алексей Оверчук 3 апреля отметил, что Армения не делала никаких официальных заявлений о намерении разорвать связи с Россией.

Депутат Национального собрания от оппозиционной фракции «Армения» Арегназ Манукян считает, что Ереван навредит сам себе, если разрушит отношения с Москвой. Это касается как политической, так и экономической сферы, добавила она. В вопросе безопасности Армения также столкнётся с рядом серьёзных проблем в случае разворота внешнеполитического курса, подчеркнула Манукян.