Санкт-Петербург, 9 апреля, 2024, 01:20 — ИА Регнум. Группа подростков напала с пистолетом на 45-летнего мужчину с 18-летним сыном у станции метро «Черная речка» в Санкт-Петербурге. Стрелявшего полиция задержала, остальные участники — в розыске. О происшествии сообщили в СК РФ.

Sledcom.ru Следователь

Проверка факта нападения была назначена по информации из Сети. Один из нападавших, по словам очевидцев, стрелял при нападении на отца и сына из пистолета.

«Вооруженный подросток был впоследствии задержан. Устанавливается местонахождение остальных нападавших», — пояснили в Telegram-канале ведомства.

Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил возбудить в Петербурге уголовное дело и представить доклад.

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