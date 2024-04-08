Курган, 9 апреля, 2024, 00:57 — ИА Регнум. В пресс-службе МЧС сообщили, что в связи с ожидаемым паводком в Курганскую область 8 апреля вылетела аэромобильная группировка Ивановской пожарно-спасательной Академии ГПС МЧС России.

Andrey Rakul Ил-76

Для оказания помощи в ликвидации наводнения из Иваново в Курган вылетел самолёт Ил-76, на борту которого 120 сотрудников МЧС и единица техники.

По данным ведомства, в Курган ранее прибыли дополнительные силы МЧС из подразделений Свердловской области и Урала.

«В ближайшие часы также прибудет аэромобильная группировка спасателей из Ханты-Мансийска», — добавили в пресс-службе.

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Как сообщало ИА Регнум, больше 600 человек эвакуированы в Курганской области из районов, подверженных затоплению.

Подтопить может Курган, Звериноголовский, Целинный, Притобольный, Кетовский и Белозёрский муниципальные округа. В области проводят укрепление берегов, оповещают население о ситуации с паводком. Развёрнуто 76 пунктов временного размещения, два находятся в резерве.

В ПВР находятся 119 человек, ещё больше 500 разместили у себя родственники. В области подтоплен 21 жилой дом и 94 приусадебных участка, а также семь участков автомобильных дорог и один низководный мост.

В Курганской области в связи с паводком введён режим чрезвычайной ситуации. По словам губернатора Вадима Шумкова, вода быстро прибывает, в ночь на 9 апреля ожидается первая волна паводка в Звериноголовском муниципальном округе.