Москва, 8 апреля, 2024, 23:52 — ИА Регнум. Уровень воды в подтопленных регионах идёт на спад, сообщили 8 апреля в МЧС России.

Иван Шилов ИА REGNUM

По информации ведомства, в реке Урал Оренбургской области уровень воды за два часа снизился на девять сантиметров. Спасатели круглосуточно дежурят на наиболее опасных участках. В Орске эвакуировали порядка 2,5 тысячи человек. В пунктах временного размещения с людьми работают психологи.

Также стабилизируется ситуация в Алтайском крае. Подтопленными в 16 населённых пунктах остаются 101 жилой дом и 282 приусадебных участка. В пунктах временного размещения находятся 20 человек, из них девять детей. Для оказания психологической помощи гражданам организована горячая линия.

За сутки в Брянской области от воды освободились более 90 приусадебных участков и семь домов. Затопленными остаются четыре жилых дома, 342 приусадебных участка, четыре участка автодорог и два низководных моста.

В Самарской области вода отступила от 263 жилых домов и 191 приусадебного участка. Подтопленными остаются 50 частных жилых домов, 901 приусадебный участок, семь низководных мостов и участок автодороги.

В Курганской области ведутся круглосуточные работы по подготовке к волне паводка, укрепляется дамба, заключили в МЧС.

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Как сообщало ИА Регнум, 8 апреля в Курганской области в связи с паводком ввели режим ЧС регионального уровня. Губернатор Курганской области Вадим Шумков заявил, что прогноз по паводку стремительно ухудшается, вода быстро прибывает, первая волна паводка в Звериноголовском округе ожидается в ночь на 9 апреля. По его словам, уровень воды в реке Тобол прогнозируется 11 метров и выше, это намного больше, чем в 1994 году.

По распоряжению премьер-министра России Михаила Мишустина создана правительственная комиссия по координации работы, предупреждению и ликвидации последствий паводков в пострадавших от них регионах. Возглавил комиссию министр по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий Александр Куренков. В состав комиссии включили представителей Минтруда, Минфина, Минтранса, Минэнерго, Минстроя, Минсельхоза, Минцифры, Минпросвещения, Минобороны, МВД, Росгвардии, а также глав регионов.