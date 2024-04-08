Берн, 8 апреля, 2024, 23:31 — ИА Регнум. Эшелон с французской военной техникой проследовал в Боснию и Герцеговину (БиГ) по территории Швейцарии, сообщило швейцарское правительство.

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Уточняется, что специального разрешения на транзит военной техники не требовалось, поскольку Берн участвует в усилиях по содействию миру в БиГ.

«Эти машины предназначены для сил стратегического резерва, которые с апреля будут усиливать миссию Евросоюза в Боснии и Герцеговине EUFOR Althea <…> Поскольку стабильность на Западных Балканах отвечает интересам Швейцарии, она вносит свой вклад в эти усилия, участвуя в этой миссии с 2004 года с 20 вооружёнными военнослужащими», — говорится в сообщении Федерального совета.

В правительстве пояснили, что задача учреждённой по решению Совета Безопасности ООН миссии состоит в том, чтобы «обеспечить сдерживающее присутствие в целях гарантирования безопасности в Боснии и Герцеговине».

Как передавало ИА Регнум, в феврале официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что страны коллективного Запада отняли у Боснии и Герцеговины суверенитет и превратили государство в свою колонию, подменяя принципы Дейтонских соглашений. Запад продолжает свои эксперименты над народами Боснии и Герцеговины, которые и без того пострадали от агрессии НАТО в 1995 году, добавила дипломат. По её словам, пытаясь подменить фундаментальные принципы мирного договора, Запад следует «лучшим» традициям своей неоколониальной политики. Цель — превратить БиГ в сырьевой и политический придаток западного блока, подчеркнула Захарова.