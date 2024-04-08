Москва, 8 апреля, 2024, 22:54 — ИА Регнум. В Москве было обнаружено тело известного оперного и эстрадного певца Евгения Кунгурова, ему было 40 лет. По информации «112», мужчина свёл счёты с жизнью.

(сс) Gerarus

Кунгурова нашли возле его дома в центре Москвы по улице Зоологической.

Известно, что он написал супруге 8 апреля тревожное сообщении и на связь больше не выходил. Она не находилась в Москве.

По данным «112» артист консультировался у психиатра.

В октябре 2023 года Евгению Кунгурову присвоено звание Заслуженный артист РФ. В 2014 году он получил звания Заслуженный артист Чеченской Республики и Ингушетии.

Судя по последнему посту в соцсетях, Кунгуров был полон планов.

«Друзья, у нас отличные новости! Сегодня ПЯТНИЦА, весна в разгаре, и наш традиционный плейлист уже готов. Желаем всем спокойного финала рабочей недели и выходных, наполненных общением с родными и друзьями, маленькими и большими путешествиями и всем, что приносит душе радость», — написал артист 5 апреля.

Кунгуров получил популярность после участия в первом сезоне шоу «Голос», его наставником был Александр Градский. Тогда победила Дина Гарипова. Позже артист проявил себя в программе «Один в один!», также он вёл передачу «Романтика романса».