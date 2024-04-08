Вязьма, Смоленская область, 8 апреля, 2024, 22:34 — ИА Регнум. Губернатор Смоленской области Василий Анохин заявил журналистам, что нет смысла восстанавливать обрушившийся мост в Вязьме.

СКР по Смоленской области

Панинский мост был важнейшей автомобильной артерией, соединяющей центр города с микрорайонами Московский и Юбилейный, сказал Анохин.

«Восстанавливать не имеет смысла, нужен новый проект», — пояснил глава Смоленщины.

Из семи пролётов моста шесть обрушились, седьмой нужно разобрать, добавил Василий Анохин, заверив, что работы по разбору будут идти круглосуточно.

«За ночь надо убрать мост и дать путь поездам», — сказал губернатор региона.

Как сообщало ИА Регнум, Панинский мост в Вязьме Смоленской области, обрушившийся 8 апреля, перед ЧП раскачивался, а после обрушения от конструкции остались только первый и последний пролёты, об этом рассказал местный житель.

В связи с обрушением путепровода в Вязьме были задержаны три рейса «Ласточки».

В момент обрушения на мосту находились легковой автомобиль и грузовик.

Уточняется, что в числе пострадавших пять человек, один погиб.

Следственный комитет Смоленской области возбудил уголовное дело.

Рухнувший мост перекрыл железнодорожные пути и повредил газопровод, без газа остались почти девять тысяч человек, сообщало министерство ЖКХ, энергетики и тарифной политики Смоленской области.