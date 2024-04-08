Вашингтон, 8 апреля, 2024, 21:37 — ИА Регнум. Вступление Украины в НАТО может состояться только после завершения нынешнего конфликта, заявил 8 апреля на брифинге руководитель пресс-службы Госдепартамента Мэттью Миллер.

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«В конечном итоге этот процесс (вступление Украины в НАТО — Прим. ред.) будет продвигаться вперёд по окончании этого конфликта», — сказал он.

Как передавало ИА Регнум, в этот же день постоянный представитель США при Североатлантическом альянсе Джулианн Смит заявила, что по итогам саммита НАТО в июле 2024 года в Вашингтоне ожидается конкретный результат для Украины по усилению работы Киева с блоком. Она пояснила, что речь идёт о предоставлении дополнительных ресурсов для Украины, а также «институционализации некоторой двусторонней поддержки».

Ранее американское издание The New York Times со ссылкой на источники написало, что лидеры стран НАТО на предстоящей встрече в Вашингтоне не намерены приглашать Украину в альянс из-за соглашения о коллективной безопасности, поскольку военный блок опасается быть втянутым напрямую в крупнейший с 1945 года вооружённый конфликт на Европейском континенте.

Заместитель председателя комитета Верховной рады Украины по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Егор Чернев в свою очередь призвал НАТО хотя бы «зарезервировать» место за Киевом. Военный эксперт Александр Храмчихин в беседе с ИА Регнум отметил, что озвученный Черневым этот призыв останется без удовлетворения.

5 апреля итальянская газета La Repubblica сообщила, что представители НАТО обсуждают возможность территориальных уступок Киева России в обмен на гарантии безопасности Украины и её вступление в военный блок. По данным издания, такую возможность не обсуждают во время официальных дискуссий, однако говорят о ней в ходе неформальных бесед, что делает этот вариант всё более реальным, особенно перед предстоящими выборами президента США.