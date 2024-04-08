Тула, 8 апреля, 2024, 21:14 — ИА Регнум. В Туле в гаражном кооперативе обнаружили тело новорожденного в пластиковом контейнере, сообщила 8 апреля пресс-служба СУ СК России по Тульской области на своём сайте.

СК РФ

По предварительным данным, отмечается в релизе, тело младенца в пластиковом контейнере без признаков жизни было обнаружено 8 апреля в гаражном кооперативе, расположенном на улице Сурикова в городе Туле.

Возбуждено уголовное дело по статье 106 УК РФ («Убийство матерью новорожденного ребёнка»).

Отмечается, что следователи и криминалисты устанавливают все детали происшествия, а ход расследования находится на контроле руководителя следственного управления Владимира Усова.

Как передавало ИА Регнум, в этот же день стало известно, что московская полиция разыскивает мать новорождённого ребёнка, которого оставили умирать под деревом в лесопарке. Экспертиза установила, что ребёнок скончался от переохлаждения. 6 апреля во время патрулирования лесопарка Кусково полицейские обнаружили под одним из деревьев на аллее 1-й Маевки подозрительный свёрток, прикрытый сверху коричневым целлофановым пакетом. Тело младенца было завёрнуто в ткань.

13 марта сообщалось, что тело новорождённого ребёнка обнаружено в частном доме в одном из посёлков Болотнинского района Новосибирской области. Местная жительница родила ребёнка дома и в больницу не обращалась. По данным СМИ, родившая ребёнка 34-летняя женщина — многодетная мать, которая живёт с тремя сыновьями в посёлке Светлая Поляна. Её муж находится в тюрьме. Тело младенца пролежало в погребе более двух недель. Его нашли полицейские.