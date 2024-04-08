Москва, 8 апреля, 2024, 20:57 — ИА Регнум. Юрист и общественник Илья Ремесло сыграл в нашумевшую компьютерную игру «Смута» и высоко оценил её. Своим мнением Ремесло поделился в своём Telegram-канале.

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«Добрался и я до нашумевшей игры «Смута». Игра точно заслуживает внимания, не пожалел потраченных денег. Шикарная графика, пейзажи, лица персонажей. Сама идея создать игру на подобную тематику уже заслуживает похвалы — популяризация патриотической истории нашей страны дело благое», — написал он.

Ремесло отметил, что сразу с выходом игры ряд СМИ, признанных в России иноагентами, сразу разразились необъективными рецензиями. По мнению эксперта, задача этих изданий — не критиковать, а дискредитировать. Он добавил, что причины такой реакции вполне понятны, ведь ключевой идеей игры является противостояние польскому нашествию, то есть попытке Запада уничтожить Россию.

«Именно этот «антипольский» дискурс явился главной причиной того, что на игру натравили иноагентов при поддержке ботов», — заявил эксперт.

Эксперт отметил, что «Смута» — достойная замена ранее доминировавших западных игр. По его мнению, появление первой большой игры по русскому произведению, на тему русской истории нужно приветствовать.

Релиз компьютерной игры «Смута», которая посвящена событиям 1612 года, когда народное ополчение выбило польских интервентов из Москвы, состоялся в начале апреля.

Как передавало ИА Регнум, в июле 2023 года президент России Владимир Путин заявил, что компьютерные игры должны помогать человеку развиваться, а также воспитывать в людях общечеловеческие ценности и «не квасной патриотизм».

Позднее он отмечал, что важно создавать контент, в том числе видеоигры, в которых Россия была бы представлена с самой привлекательной стороны. В таких играх должно быть заложено уважение к истории и традициям России, к родителям и к самой стране, сказал президент.

В феврале 2024 года бывший капитан сборной России по футболу Андрей Аршавин попросил главу государства оказать содействие в разработке российского компьютерного футбольного симулятора. Появление аналога игры FIFA дало бы возможность желающим играть за сборную России и команды российской Премьер-лиги, отметил Аршавин.