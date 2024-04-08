Нью-Йорк, США, 8 апреля, 2024, 20:27 — ИА Регнум. Генеральный секретарь Организации Объединённых Наций (ООН) Антониу Гутерриш разделяет с Международным агентством по атомной энергии (МАГАТЭ) обеспокоенность по поводу ударов беспилотников по Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС). Об этом заявил официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик во время брифинга.

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«Генеральный секретарь ООН разделяет обеспокоенность, выраженную генеральным директором МАГАТЭ Рафаэлем Гросси по поводу ударов БПЛА по территории Запорожской АЭС», — рассказал Дюжаррик.

Как передавало ИА Регнум, 7 апреля «Росатом» сообщил, что Вооружённые силы Украины (ВСУ) совершили на Запорожскую АЭС беспрецедентную серию атак дронов, создав тем самым прямую угрозу безопасности станции.

В результате ударов украинских БПЛА были ранены трое сотрудников станции. Критических повреждений зафиксировано не было.

8 апреля Гросси заявил, что Запорожская атомная электростанция была близка к ядерной аварии во время атаки беспилотников ВСУ.