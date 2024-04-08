Челябинск, 8 апреля, 2024, 19:54 — ИА Регнум. Ярославский «Локомотив» вышел в финал Кубка Гагарина, обыграв челябинский «Трактор» в четвёртом матче полуфинальной серии.

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Встреча прошла 8 апреля в Челябинске и завершилась со счётом 3:0 в пользу ярославской команды. В составе «Локомотива» шайбы забросили защитник Мартин Гернат, нападающие Артур Каюмов и Сергей Андронов.

Таким образом, «Локомотив» выиграл серию со счётом 4:0. В финале Кубка Гагарина ярославский клуб встретится с победителем второй полуфинальной серии, в которой играют магнитогорский «Металлург» и екатеринбургский «Автомобилист».

«Локомотив» второй раз в истории клуба вышел в финал Кубка Гагарина. В первый раз это было в сезоне 2008/09, в первый год существования лиги. Тогда ярославский клуб в финальной серии проиграл казанскому «Ак Барсу» со счётом 3:4.

Как сообщало ИА Регнум, 30 марта ярославский «Локомотив» вышел в полуфинал Кубка Гагарина, обыграв омский «Авангард» в седьмом матче четвертьфинальной серии со счётом 2:0. Общий счёт в серии — 4:3 в пользу ярославской команды.