Оренбург, 8 апреля, 2024, 19:25 — ИА Регнум. Спутники «Роскосмоса» следят за гидрологической обстановкой в Оренбургской области и в других регионах страны, подверженных паводкам и наводнениям. Госкорпорация показала 8 апреля снимки наводнения в своём Telegram-канале.

Роскосмос

«В Краснохолме Оренбургской области подтоплены около 906 дворовых территорий и 41 дом. Максимальный уровень воды достигал 510 см. Паводковая ситуация начинает стабилизироваться и уровень воды снижается», — сказано в сообщении.

Также в «Роскосмосе» отметили, что в Орске были подтоплены все садовые некоммерческие товарищества, расположенные с западной и юго-восточной стороны от старого города, затоплены дороги.

Роскосмос

Снимки сделаны спутником дистанционного зондирования Земли «Канопус-В» и космическим аппаратом гидрометеорологического обеспечения «Метеор-М». На фотографиях, в частности, видны широкие разливы рек Большой Кумак, Илек и Урал. Указано и местоположение дамбы около Орска, которая не выдержала напора воды.

Как передавало ИА Регнум, город Орск в Оренбургской области частично затопило после повреждения насыпной дамбы на реке Урал 5 апреля. В регионе действует режим ЧС федерального уровня. Мэр Василий Козупица сообщил, что самая сложная паводковая ситуация сложилась в Советском районе Орска, в общей сложности в городе затоплено 38 территорий. Объявлена эвакуация жителей посёлка Лесоторговый.

Пресс-служба администрации Оренбурга, в свою очередь, сообщила, что уровень воды в реке Урал у города приближается к опасной отметке. По прогнозам, в ближайшие два дня ситуация будет ухудшаться. Находящихся в зоне подтопления жителей Оренбурга предупредили о необходимости покинуть дома.

Мэр Оренбурга Сергей Салмин ранее отмечал, что в городе ожидается наводнение беспрецедентного масштаба. Он заявил, что жителям города необходимо эвакуироваться. Замглавы МЧС России Виктор Яцуценко заявил, что уровни половодья, проходящего на территории Поволжья и Урала, не фиксировались ни разу в истории. В Оренбургской области при прохождении паводка были подтоплены более 10 тыс. жилых домов и 18,5 тыс. приусадебных участков.

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Утром 8 апреля президент России Владимир Путин заслушал доклады главы МЧС Александра Куренкова и губернаторов Оренбургской, Курганской и Тюменской областей о развитии ситуации с паводками и принимаемых мерах по оказанию помощи людям в зонах затопления. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, Путин держит руку на пульсе в ситуации с паводками.

В этот же день позже премьер-министр России Михаил Мишустин создал правительственную комиссию по координации работы, предупреждению и ликвидации последствий паводков в пострадавших от них регионах. Комиссию возглавил глава МЧС Куренков.