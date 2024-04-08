Тверь, 8 апреля, 2024, 19:19 — ИА Регнум. Губернатор Тверской области Игорь Руденя встретился с главой администрации города Бердянска Александром Сауленко. Как сообщает пресс-служба правительства Тверской области, обсуждались результаты и вопросы продолжения сотрудничества города и региона.

Пресс-служба правительства Тверской области Встреча губернатора Тверской области Игоря Рудени с главой администрации города Бердянска Александром Сауленко

В 2022 году Тверская область стала одним из первых субъектов страны, которые по поручению президента РФ Владимира Путина включились в поддержку новых регионов. В августе было подписано соглашение о сотрудничестве между правительством области и городом Бердянском. Тогда же Игорь Руденя лично посетил Бердянск и дал ряд поручений по решению актуальных вопросов для города и его жителей.

«У нас очень много совместных задач. Среди приоритетных направлений — ремонт дорог Бердянска, развитие системы «Безопасный город». Не менее важно благоустраивать общественные пространства, расширять сеть МФЦ», — отметил на встрече Игорь Руденя.

Как сообщил Александр Сауленко, по вопросам ремонта дорог налажено взаимодействие с Минтранспорта Тверской области. «В прошлом году отремонтировали 11 км, в этом планируем столько же. Благодарим вас также за современный офис МФЦ — все сделано качественно и быстро, — сказал глава Бердянска. — Очень приятно, что у нас такие шефы, которые занимаются решением актуальных вопросов».

Совместными усилиями в Бердянске ремонтируются и модернизируются спортивные, образовательные и медицинские учреждения. Оказана помощь от тверского региона в подготовке школ и детских садов к учебному году: поставлены школьная мебель, интерактивные доски, учебники, портфели, ноутбуки. Область поддержала Бердянск в подготовке к зиме — выполнен оперативный ремонт коммунальной инфраструктуры. В общей сложности при участии Верхневолжья восстановлено более 30 объектов на территории города.

Развиваются и другие направления сотрудничества: поставка гуманитарной помощи, в сборе которой активно участвуют общественные организации и жители региона, организация отдыха детей из Бердянска в Тверской области. В городе также внедряется новая модель общественного транспорта — уже запущено три маршрута.

Игорь Руденя и Александр Сауленко обсудили перспективы взаимодействия. Среди них — создание комфортной городской среды. В настоящее время разработана концепция благоустройства смотровой площадки на ул. Правды. Заключен контракт на проведение работ с тверской подрядной организацией. Еще одно направление — привлечение инвесторов для восстановления системы санаторно-курортного лечения и отдыха.