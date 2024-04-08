Москва, 8 апреля, 2024, 19:21 — ИА Регнум. Тверской суд Москвы заочно арестовал криминального авторитета Тэко Тбилисского (Якова Измайлова) по обвинению в занятии высшего положения в преступной иерархии.

Иван Шилов ИА REGNUM

Ранее Измайлов был объявлен в международный розыск. За совершение указанного преступления ему грозит лишение свободы на срок от 8 до 15 лет.

«Суд удовлетворил ходатайство следствия об избрании Измайлову Якову меры пресечения в виде заключения под стражу с момента задержания на территории РФ или экстрадиции», — рассказал представитель суда «РИА Новости».

Телеканал РЕН ТВ ранее сообщал, что Измайлова задержали в 2015 году в Москве с героином и приговорили к реальному сроку заключения. После выхода из тюрьмы он сменил имя с Теймураза Фарояна на Якова Измайлова. Измайлов занимает высшее положение в криминальном мире на протяжении более чем 30 лет, «курируя» в том числе исправительные учреждения Москвы, Подмосковья и Татарстана, отмечалось в сообщениях.

Как передавало ИА Регнум, в ноябре 2023 года суд в Албании утвердил экстрадицию из страны Игоря Кокунова, известного в криминальной среде под кличкой Вася Бандит. В России мужчину обвиняют в занятии высокого положения в преступной иерархии. В 2022 году он бежал из-под домашнего ареста, а в августе 2023 года его задержали на пункте пропуска между Албанией и Черногорией по ордеру Интерпола.

В октябре 2023 года в Подмосковье полицейские задержали криминального авторитета Виталия Раменского (Виталия Тоакэ), считающегося участником Раменского организованного преступного сообщества с правом принимать значимые решения. Мужчину задержали в квартире в Жуковском и возбудили в отношении него уголовное дело о занятии высшего положения в преступной иерархии.