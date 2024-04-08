Москва, 8 апреля, 2024, 18:41 — ИА Регнум. Полиция разыскивает мать новорождённого ребёнка, которого оставили умирать под деревом в лесопарке. Экспертиза установила, что ребёнок скончался от переохлаждения. Об этом ИА Регнум сообщил источник.

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В субботу 6 апреля во время патрулирования лесопарка Кусково полицейские обнаружили под одним из деревьев на аллее 1-й Маевки подозрительный свёрток, прикрытый сверху коричневым целлофановым пакетом. Посетители нередко оставляют в парке мусор, правоохранители решили проверить, нет ли в свёртке чего-то опасного. Но подойдя поближе, увидели завернутого в ткань младенца.

«На расстоянии 1,5 км от ближайшего дома в лесопарке был обнаружен труп новорождённого женского пола без видимых телесных повреждений, завёрнутый в белую простыню. Возраст ребёнка 1-3 дня, давность смерти около 1 суток», — рассказал собеседник агентства.

Тело младенца направили на судебно-медицинскую экспертизу. Вскоре специалисты сообщили, что ребёнок умер от переохлаждения, проведя ночь на улице. В ту ночь температура опускалась до -1 градуса. Место происшествия внимательно осмотрели и изъяли все предметы, которые могут помочь следствию установить причастных к гибели младенца.

«С места происшествия были изъяты один волос, два чёрных и один коричневый пакеты, сумка черного цвета с надписью «поступай правильно» и бархатный мешочек с бумажным свертком внутри, наполненным растительным содержимым, предположительно полевой травой», — сообщил источник.

Ранее ИА Регнум сообщал, что в Новосибирской области в подвале дома нашли мёртвого младенца.