Москва, 8 апреля, 2024, 18:32 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин поручил проработать идею масштабного мероприятия, которое помогло бы продвигать отечественную продукцию через иностранных блогеров, говорится в перечне поручений, опубликованном на сайте Кремля.

«Рассмотреть возможность проведения масштабного мероприятия, направленного на продвижение отечественной продукции, в том числе с участием ведущих иностранных блогеров и с возможностью её продаж в онлайн-формате», — сказано в поручении.

Поручение дано правительству России и Агентству стратегических инициатив (АСИ) при участии правительства Москвы. Доклад глава государства ждет до 1 октября.

Как передавало ИА Регнум, на мероприятии АСИ «Сильные идеи для нового времени» в феврале глава государства поддержал предложение пригласить китайских блогеров на фестиваль-трансляцию для продвижения в Китае российских брендов.

Идею о привлечении китайских блогеров выдвинул один из участников мероприятия — Ю Вэй. Он сообщил, что продвигает российские товары в Китае с помощью русских песен. Он отметил, что отчасти его можно назвать блогером. Он продемонстрировал Путину ролик, который снял сам. В видеозаписи звучала песня «Катюша».