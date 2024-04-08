Париж, 8 апреля, 2024, 17:41 — ИА Регнум. Лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо в соцсети X раскритиковал киевский режим за удары по Запорожской АЭС (ЗАЭС) и нежелание признавать вину за эти атаки.

Dmitry Grigoriev/Global Look Press

«Что за игру затеял киевский режим?! Атака дронов по огромной Запорожской АЭС! МАГАТЭ выражает глубокую озабоченность! Обвинённая Украина отрицает, что это её рук дело, и обвиняет Россию», — написал он.

Политик отметил, что Запорожская АЭС уже два года находится под контролем России, а нападения на неё осуществлялись со стороны киевского режима.

На этом фоне Филиппо вновь призвал к организации мирных переговоров и прекращению поддержки Киева.

Как передавало ИА Регнум, 7 апреля Росатом сообщил о беспрецедентной атаке дронов ВСУ на Запорожскую АЭС. Удары создали реальную угрозу безопасности ЗАЭС, отметила пресс-служба компании. Один из дронов атаковал купол шестого энергоблока станции. Критических повреждений объект не получил, радиационный фон на станции не изменился.

В минобороны Украины заявили о непричастности к ударам по ЗАЭС. Официальный представитель МИД России Мария Захарова призвала кураторов киевского режима остановить удары по станции, подчеркнув, что такие атаки являются актами ядерного терроризма.