Москва, 8 апреля, 2024, 17:39 — ИА Регнум. 22 мая во дворце гимнастики Ирины Винер-Усмановой в Москве состоится XIII Русская музыкальная премия телеканала RU. TV. В этом году её создатели решили отказаться от классического формата проведения церемонии. Впервые в истории церемонии и всего российского шоу-бизнеса вручение премии превратится в мюзикл, где все события соединятся в лирическую историю, звёздные гости и лауреаты станут героями сюжета, а зрители — полноценными участниками шоу.

RU. TV XIII Русская музыкальная премия телеканала RU. TV состоится 22 мая

Основным цветом грядущего события станет белый — цвет чистоты и добра, искренности и открытости, а главное — мира. Уже с ковровой дорожки премия вовлечет зрителей в любовную историю в духе лучших классических мюзиклов XX века. Каждый номер — самый громкий хит 2023 года — будет вписан в сюжетную линию.

На сцену в этот день выйдут Николай Басков, Владимир Пресняков, Наталья Подольская, Елена Север, Artik & Asti, Мари Краймбрери, Клава Кока, Дима Билан, Сергей Лазарев, Артур Пирожков, группа «Земляне», Ирина Дубцова, Jony, Niletto, Олег Майами и Леша Свик, Мот и многие другие артисты.