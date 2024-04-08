Москва, 8 апреля, 2024, 17:29 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин назначил Андрея Попова военным прокурором Московского военного округа. Соответствующий указ опубликован на сайте правовой информации.

Сайт Центрального военного округа Андрей Попов

«Назначить на пятилетний срок генерал-лейтенанта юстиции Попова Андрея Валерьевича военным прокурором Московского военного округа, освободив его от занимаемой должности», — сказано в документе.

Как передавало ИА Регнум, 26 февраля Путинподписал указ о воссоздании Московского и Ленинградского военных округов. В состав Ленинградского округа вошли Республика Карелия, Республика Коми, Архангельская, Вологодская, Калининградская, Ленинградская, Мурманская, Новгородская и Псковская области, город Санкт-Петербург, а также Ненецкий автономный округ.

Белгородская, Брянская, Владимирская, Воронежская, Ивановская, Калужская, Костромская, Курская, Липецкая, Московская, Нижегородская, Орловская, Рязанская, Смоленская, Тамбовская, Тверская, Тульская и Ярославская области, а также город Москва вошли в состав Московского военного округа.

В декабре 2022 года министр обороны России Сергей Шойгу заявлял, что из-за расширения НАТО в России необходимо создать новые стратегические территориальные объединения ВС РФ — Московский и Ленинградский военные округа.

22 июня 2023 года он доложил президенту, что ВС РФ завершают формирование резервной армии и армейского корпуса. В июле 2023 года министр информировал, что в рамках увеличения численности Вооружённых сил РФ формируются органы управления Московского и Ленинградского военных округов, общевойсковая армия и армейский корпус.

23 февраля мэр Москвы Сергей Собянин и Шойгу осмотрели историческое здание штаба Московского военного округа на Космодамианской набережной после реставрации. Московский военный округ создали 6 августа 1864 года. Историческое здание штаба, построенное в 1778–1780 годах по адресу Космодамианская набережная, дом 24, строение 1, является объектом культурного наследия федерального значения. Его площадь — свыше 15,7 кв. м.

С 1933 по 2010 год в здании работали различные военные ведомства. В конце 1990-х годов здесь начали проводить ремонтные работы, но не закончили их. Около двух третей здания не использовалось более 10 лет. Реставрация стартовала в октябре 2023 года.