Москва, 8 апреля, 2024, 14:52 — ИА Регнум. Премьер-министр России Михаил Мишустин создал правительственную комиссию по координации работы, предупреждению и ликвидации последствий паводков в пострадавших от них регионах. Об этом говорится в Telegram-канале Правительства России.

Александр Астафьев/РИА Новости

Отмечается, что комиссию возглавил глава МЧС Александр Куренков. Вместе с тем министр природных ресурсов и экологии Александр Козлов был назначен зампредседателя комиссии.

В состав самой комиссии вошли министр здравоохранения Михаил Мурашко, руководитель Ростехнадзора Александр Трембицкий, глава Росгидромета Игорь Шумаков, руководитель Роспотребнадзора Анна Попова, глава Федерального медико-биологического агентства Вероника Скворцова, руководитель Росводресурсов Дмитрий Кириллов, а также глава Росрезерва Дмитрий Гогин.

По распоряжению Мишустина в состав комиссии были включены представители Минтруда, Минфина, Минтранса, Минэнерго, Минстроя, Минсельхоза, Минцифры, Минпросвещения, Минобороны, МВД, Росгвардии, а также главы регионов.

Как передавало ИА Регнум ранее, 8 апреля режим ЧС ввели в Тюменской области.

Губернатор пояснил, что режим ЧС устанавливается заблаговременно, для того чтобы быстро реагировать на обстановку, которая складывается на реках.

Также он отметил, что обстановка на реках в регионе контролируемая, наблюдается постепенный подъём уровня воды за счёт таяния снега и льда.

Перед этим в Курганской области из-за паводка ввели режим ЧС на территории Звериноголовского муниципального округа. Из-за резкого подъёма уровня воды в реке Тобол могут быть затоплены несколько населённых пунктов.

Утром 8 апреля президент РоссииВладимир Путин заслушал доклады главы МЧС и губернаторов Оренбургской, Курганской и Тюменской областей о развитии ситуации с паводками и принимаемых мерах по оказанию помощи людям в зонах затопления.

В Оренбургской области подтоплены более 10 тыс. жилых домов и около 18,5 тыс. приусадебных участков. В области введён федеральный уровень реагирования на чрезвычайную ситуацию. Из зоны подтопления эвакуированы 6127 человек, в том числе 1478 детей. Более 1 тыс. человек находятся в пунктах временного размещения.

Кроме того, в Оренбурге сообщили, что уровень воды в реке Урал приближается к опасной отметке. По прогнозам, в ближайшие два дня ситуация будет ухудшаться, уровень воды превысит опасное значение. Находящихся в зоне подтопления жителей Оренбурга предупредили о необходимости покинуть дома.