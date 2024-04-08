Берлин, 8 апреля, 2024, 17:21 — ИА Регнум. Канцлер Германии Олаф Шольц зарегистрировал аккаунт в соцсети TikTok, сообщило 8 апреля ведомство по делам печати и информации правительства ФРГ.

Global Look Press/Kay Nietfeld

Вести канал будет пресс-служба правительства, подписчики смогут «заглянуть за кулисы» работы министров, сказано в сообщении.

«С помощью нового канала пресс-служба федерального правительства расширяет спектр информирования граждан, которые всё чаще узнают и обмениваются информацией о политике в TikTok», — отметила пресс-служба.

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В аккаунте Шольца предполагается публиковать информацию и о работе других членов правительства, сказано также в сообщении.

Канцлер на своей странице в X (Twitter), комментируя появление аккаунта в TikTok, пообещал, что не будет танцевать.

Обозреватели американского издания Politico в свою очередь связали появление аккаунта Шольца в TikTok с активностью в этой соцсети конкурентов действующих властей ФРГ — партии «Альтернатива для Германии».

Скриншот из соцсети

Как передавало ИА Регнум, в марте 2024 года палата представителей Конгресса США поддержала законопроект, допускающий запрет работы TikTok. Законопроект требует, чтобы у платформы не было связей с любой «контролируемой Китаем структурой», в том числе с компанией ByteDance, которой сейчас принадлежит соцсеть.

Ограничения на работу TikTok были ранее введены в ряде стран ЕС. В частности, депутатам французского парламента не рекомендовали, а депутатам парламента Чехии — запретили использовать приложение соцсети.