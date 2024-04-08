Калининградская область, 27 ноября, 2012, 11:58 — ИА Регнум. Причиной гибели сотрудницы ОАО "Калининградская генерирующая компания" (бывшей ТЭЦ-1) стал гидроудар вследствие увеличения давления в паровом котле предприятия. Об этом сегодня, 27 ноября, корреспонденту ИА REGNUM сообщили в региональном управлении Следственного комитета.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст.216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении иных работ, повлекшее смерть человека).

Кроме того, по данным Следственного комитета, будет дана правовая оценка действий администрации предприятия с точки зрения обеспечения безопасных условий труда для работников.

В пресс-службе регионального управления МЧС корреспонденту ИА REGNUM уточнили, что из-за аварии было нарушено теплоснабжение ряда объектов Центрального района г. Калининграда. Причина происшествия - ограничение работоспособности 2 сетевых насосов из-за неполадок в работе оборудования. В результате аварии погибла 61-летняя сотрудница ТЭЦ-1, которая получила ожоги паром высокой температуры.

В зону отключения попадают около 300 жилых домов в Калининграде, без тепла остаются 25 тыс. человек. Всего, как уточнили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе администрации Калининграда, без теплоснабжения остаются потребители, проживающие на 54 улицах Центрального и 27 улицах Московского районов, а также здания 26 детских садов, 13 больниц и 12 школ.

В настоящее время на предприятии работает аварийная бригада, планируется восстановление теплоснабжения по резервной системе сегодня в первой половине дня.