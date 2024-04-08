* — физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом

Москва, 8 апреля, 2024, 17:11 — ИА Регнум. Пресненский суд Москвы оштрафовал журналиста Алексея Пивоварова (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом) на 30 тысяч рублей. Его обвиняют в том, что он не установил маркировку иностранного агента в публикациях в Сети, сообщил суд.

Кирилл Кухмарь / ТАСС

«Суд признал Пивоварова Алексея Владимировича виновным по делу об административном правонарушении по части 4 статьи 19.34 КоАП РФ и назначил ему штраф в размере 30 тысяч рублей», — рассказали в суде «РИА Новости».

Как следует из материалов административного дела, Роскомнадзор составил протокол из-за опубликованного Пивоваровым опроса в личном Telegram-канале без указания плашки иностранного агента.

Вместе с тем, представитель Алексея Пивоварова в ходе заседания обратила внимание суда на то, что технически не представляется возможным указать плашку для данной категории публикаций, а её клиент всегда добросовестно соблюдал закон и указывал свой статус иностранного агента.

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