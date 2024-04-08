Орск, Оренбургская область, 8 апреля, 2024, 17:07 — ИА Регнум. Пострадавшие от прорыва дамбы в Орске собрались на несанкционированную акцию у здания администрации города на Комсомольской площади, пишут 8 апреля «Известия».

Кадр из видео

Несколько сотен жителей, собравшихся в центре Орска, раскритиковали действия местных властей в условиях паводка.

Прокуратура Оренбургской области тем временем напомнила об ответственности за призывы и участие в несогласованных акциях и митингах. Массовое мероприятие не согласовано с органами власти в установленном законом порядке и может повлечь административную ответственность, уточнили в ведомстве.

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Как передавало ИА Регнум, Орск частично оказался под водой после повреждения насыпной дамбы 5 апреля. Самая сложная паводковая ситуация, по словам мэра Орска Василия Козупицы, сложилась в Советском районе города, в общей сложности в городе затоплено 38 территорий. В зоне подтопления, по оперативным данным, находятся 6689 жилых домов, из которых 133 многоквартирных. Там же 25 школ и детских садов, девять медучреждений, девять объектов культуры и 27 объектов экономики.

Ранее власти Орска предупредили о подъёме воды в реке Елшанка. Река вышла из берегов, подтоплена территория возле одной из школ. Решение об эвакуации жителей посёлка Лесоторговый в Орске было принято из-за нарушения целостности дамбы.

Замглавы МЧС России Виктор Яцуценко во время выездного расширенного заседания комитетов Госдумы информировал, что уровни половодья, проходящего на территории Поволжья и Урала, не фиксировались ни разу в истории. Также он сообщил, что волна паводка смещается по реке Урал в сторону Оренбурга, в то время как около Орска фиксируется снижение уровня воды.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Владимир Путин держит руку на пульсе в ситуации с паводками в Оренбургской области. Российский лидер дал поручение правительству создать специальную комиссию во главе с министром по чрезвычайным ситуациям Александром Куренковым.