Киев, 8 апреля, 2024, 16:56 — ИА Регнум. Командир взвода ВСУ сравнил лидера киевского режима Владимира Зеленского с персонажем сказки Карло Коллоди «Пиноккио», у которого от вранья увеличивалась длина носа, передаёт 8 апреля журнал New Yorker.

Офис президента Украины

Так неназванный офицер прокомментировал в беседе с изданием слова Зеленского о потерях ВСУ.

«Он сравнил Зеленского с Пиноккио за его утверждение о том, что были убиты только 31 тысяча украинских солдат», — отметили авторы.

Офицер счёл цифру явно заниженной и напомнил, что руководители киевского режима не учитывают в сводках числящихся пропавшими без вести, количество которых во много раз превышает число официально признанных погибшими.

Как передавало ИА Регнум, в январе 2024 года министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что ВСУ только в 2023 году потеряли более 215 тысяч военных. В феврале министр сообщил, что за месяц число потерь ВСУ составило 23 тысячи человек.

Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен в ноябре 2022 года сказала, что потери киевского режима с начала специальной военной операции России на Украине превысили 100 тысяч военных.

В ВСУ преобладает западное «прагматичное» отношение к погибшим бойцам, отмечал ранее в беседе с ИА Регнум военный эксперт Дмитрий Дрозденко, комментируя видео, на котором зафиксировано, как эвакуационная команда ВСУ сбрасывает в прифронтовой лесопосадке тела погибших военнослужащих.