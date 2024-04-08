Москва, 2 июня, 2016, 12:18 — ИА Регнум. В российский прокат выходит фильм иранского производства, что, безусловно, редкость. «Приходит дракон», приключенческий детектив с элементами ужасов, появится в кинотеатрах уже сегодня. Режиссёр картины — Мани Хагиги, известный по фильму «Простой прием», получившему в 2012 году награду на кинофестивале в Берлине.

Цитата из х/ф «Приходит дракон». реж. Мани Хагиги. 2016. Иран Интервьюер

Новый фильм режиссёра также засветился на Берлинском фестивале, однако остался без призов. Тем не менее, в Германии «Дракон» был принят тепло, картину назвали одним из самых ярких конкурсантов Берлинского смотра и «настоящим персидским детективом».

Гротескный нео-нуар рассказывает загадочную историю расследования дела давно минувших дней. 1965 год, остров Кешм. Оранжевый Шевроле Импала останавливается у старого кладбища посреди пустыни — там внутри заброшенного корабля покончил с собой политзаключенный. Местные поговаривают о подземном драконе: земля на кладбище содрогается, чтобы принять тело.

Одетые с иголочки детектив, звукорежиссёр и геолог приезжают на место необъяснимых событий, чтобы изучить природные аномалии и разобраться в преступлении. Троица не без увлечения следует абсурдным законам острова. Полвека спустя в архивах найдут записи этого путешествия, а вместе с ними — и показания детективов на допросе. Выходит, все трое были арестованы, а материалы засекречены, но почему?

В «Драконе» есть место и роковой женщине со шпионским прошлым, и мистификаторам, и электронной музыке. Люди исчезают и появляются, мифы и реальность меняются местами. Одни и те же события показываются в виде интервью участников и сцен непосредственного нахождения их на месте происшествий. Небольшими вкраплениями присутствуют истории, проясняющие события.

Цитата из х/ф «Приходит дракон». реж. Мани Хагиги. 2016. Иран Оранжевый Шевроле Импала

Сам Мани Хагиги говорит о своей картине: «Это фильм, в котором стираются границы жанров. Здесь вы видите и детектива Филиппа Марлоу, и героев Жюля Верна, возможно, и Тинтина. В фильме сильно влияние западного кинематографа, особенно «черного», страшного кино. Все эти элементы сведены воедино в рамках некоего эксперимента. Мы собираем конструкцию и смотрим, что получилось. И кончено, интегрируем в повествование киноссылки на другие источники».

Помимо Берлинале «Приходит дракон» принял участие в Международных фестивалях в Тегеране, Гонконге и Стамбуле. До конца года фильм выйдет в прокат в Иране, Румынии, России и Польше.