Санкт-Петербург, 8 апреля, 2024, 17:39 — ИА Регнум. В Санкт-Петербурге руководство заказника «Сестрорецкое болото» объявило поиск волонтёров, которые помогут жабам переходить дороги с наступлением брачного сезона. Как отметили в «Сестрорецком болоте», на территории заповедника обитает самая крупная популяция серых жаб в Ленинградской области.

Ilya Galakhov/Global Look Press

«Каждый год с наступлением тепла у амфибий начинается брачный сезон, и они начинают массово перемещаться из лесов на восточный берег Сестрорецкого водохранилища, чтобы отложить икру. Чтобы сохранить популяцию жаб, заказник «Сестрорецкое болото» ежегодно привлекает добровольцев. Их задача — помочь амфибиям благополучно добраться до мест нереста», — пояснили представители заказника в Telegram-канале.

Вместе с тем руководство заповедника попросило горожан, не прошедших инструктаж по обращению с жабами, не трогать амфибий. Отмечается, что неосторожные и неправильные действия, а также большое скопление людей в местах миграции жаб могут навредить амфибиям и даже привести к их гибели.

Как передавало ИА Регнум, в конце марта в московских парках заметили несколько видов редких краснокнижных птиц: серую цаплю, камышницу, уток-мандаринок.

Редкие птицы попали в объектив фотокамеры специалистов департамента природопользования и охраны окружающей среды.

Так, серую цаплю занесли в Красную книгу Москвы под нулевой категорией редкости. Это означает, что гнездование этих перелетных птиц в Москве не подтверждалось последние 20–30 лет. Обычно серая цапля зимует в Западной Европе или Африке, но при наличии достаточного количества корма некоторые из них остаются.

Специалисты департамента также сообщили, что естественный ареал обитания уток-мандаринок — на Дальнем Востоке, в бассейне реки Амур. Эти птицы занесены в Красную книгу России под третьей категорией редкости. Москва для мандаринок стала новым ареалом обитания, и специалисты не исключили, что утки могут начать гнездиться.